Capital tem primeiro ponto de compartilhamento de bicicletas

Uma alternativa de transporte prática, acessível e saudável, a bicicleta encontra adeptos em todos os cantos. Para atender a demanda crescente, tem sido cada vez mais comum a locação ou sistema de compartilhamento de bicicletas, modalidade que começou pela Europa em 1960 e depois foi se espalhando mundialmente. Em Campo Grande, a novidade foi lançada no último sábado (14) com o projeto Fort Bike, do Fort Atacadista, que em Mato Grosso do Sul será realizada exclusivamente na loja da Cônsul Assaf e que traz o empréstimo gratuito de bicicletas.

Além de contribuir com o meio ambiente, o compartilhamento de bicicletas é uma opção para quem busca uma vida saudável, precisa se locomover, carregar suas compras em pequenos trajetos ou simplesmente deseja praticar um exercício físico. A capital sul-mato-grossense conta atualmente com uma malha cicloviária de quase 100 km de extensão, sendo o projeto verão do Fort Atacadista o primeiro ponto gratuito de compartilhamento de bicicletas no Mato Grosso do Sul. O projeto vai até o final de fevereiro e já está disponível para a população.

Entre os benefícios obtidos por meio do ciclismo está a saúde. Conforme estudo publicado no British Medical Journal e feito exclusivamente por usuários de bicicletas, o risco de morte entre os usuários desse meio de transporte é 41% inferior do que quando o deslocamento é feito de carro ou em transporte público. Já entre os que iam para o trabalho pedalando, o risco era 52% menor de morrer de doença cardíaca e um risco 40% menor de morrer de câncer.

Para participar, basta se cadastrar no site https://fortatacadista.com.br/fortbike, e retirar sua bike na loja da Cônsul Assaf. São até duas horas de uso livre, bastando o usuário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Além da bike, o Fort Atacadista disponibiliza ainda equipamentos de segurança para curtir o passeio com responsabilidade. Nele, o usuário recebe um capacete de proteção de uso obrigatório e uma trava de segurança com chave para guardar a bicicleta.

