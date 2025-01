Governo do Estado lança programa com R$ 920 milhões em investimentos para a educação

O governo estadual anunciou, nesta quarta-feira (30), o lançamento do Programa MS Educação, que prevê um investimento total de R$ 920,5 milhões na área educacional do Estado. Os recursos são destinados à melhoria da infraestrutura das escolas da REE (Rede Estadual de Ensino), aquisição de equipamentos tecnológicos, novos cursos na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e programas de apoio ao ensino básico por meio da Fadeb-MS (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Básico).

Investimentos na Rede Estadual de Ensino (REE)

A maior parte do investimento, R$ 700 milhões, está sendo aplicada em reformas e obras nas escolas da REE, sendo R$ 400 milhões já concluídos e R$ 300 milhões em andamento, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2025. Além disso, estão sendo destinados:

– R$ 45 milhões para compra de mobiliários escolares;

– R$ 42 milhões para aquisição de uniformes e kits escolares;

– R$ 5,5 milhões para lousas digitais, já instaladas em 47 escolas;

– R$ 18 milhões para compra de computadores, com 3.907 máquinas previstas até 2025;

– R$ 8,5 milhões para laboratórios móveis de Ciências da Natureza, já disponíveis em todas as escolas da REE;

– R$ 15,7 milhões para kits de robótica, beneficiando 331 escolas até 2025;

– R$ 59 milhões para aquisição de 136 ônibus escolares, que serão distribuídos aos 79 municípios do estado.

Novos cursos e estrutura para a UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul também recebe um reforço de R$ 24,5 milhões, incluindo:

– R$ 1,5 milhão para criação do curso de Silvicultura, em parceria com a Suzano;

– R$ 9 milhões para cursos superiores interculturais em Agroecologia voltados para comunidades indígenas;

– R$ 6,6 milhões para turmas de ensino superior voltadas a assentados da Reforma Agrária;

– R$ 600 mil para o projeto Universidade da Maturidade (UMA) Indígena e Quilombola;

– Criação dos cursos de Engenharia Civil (Nova Andradina), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (Campo Grande);

– R$ 2 milhões para o programa “UEMS na Comunidade”, levando informações sobre cursos à população do interior;

– R$ 4,7 milhões para a compra de 22 veículos para a universidade;

– Realização da 2ª edição da Pantanal TECH MS, entre 26 e 29 de junho de 2025.

Além disso, durante o evento de lançamento do MS Educação, os prefeitos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul assinaram o termo de adesão ao Programa MS Alfabetiza, garantindo a continuidade das ações voltadas à alfabetização e fortalecimento da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram