Processo seletivo: HRMS divulga resultado final das residências médica e multiprofissional

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) publicou, nesta semana, o resultado final do processo seletivo das residências médica e multiprofissional. Também já foram publicadas as convocações para matrícula tanto da residência médica quanto da multiprofissional.

Na residência médica, foram oferecidas 42 vagas, divididas em 11 especialidades. Já na residência multiprofissional, que abrange Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem e Fisioterapia, foram ofertadas 18 vagas.

A residência multiprofissional do HRMS conta com três programas: Uniprofissional em atenção em terapia intensiva (paciente neonato e pediátrico), Uniprofissional em intensivismo (paciente adulto) e Multiprofissional em atenção hospitalar de média e alta complexidade.

O primeiro dia de matrícula dos novos médicos residentes do HRMS será no dia 10 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h às 15h30. Neste dia, devem se matricular os profissionais das seguintes especialidades médicas: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva, Neurologia e Pediatria. Já no dia 11 de fevereiro, das 8h às 11h, acontece a matrícula dos aprovados para residência em Cardiologia, Coloproctologia, Gastroenterologia e Nefrologia. A relação dos convocados e a lista de documentos necessários para a realização da matrícula estão disponíveis aqui. As matrículas acontecem na Sala Jacarandá, nas dependências do hospital.

A matrícula dos novos residentes de Atenção hospitalar de média e alta complexidade acontece no dia 3 de fevereiro, das 8h às 11h. No dia 4 de fevereiro, também das 8h às 11h, será a matrícula dos residentes convocados para o programa Uniprofissional – Intensivismo paciente crítico e do Uniprofissional Atenção em terapia intensiva (paciente neonato e pediátrico). A convocação dos aprovados e a relação de documentos necessários para a matrícula, que acontece na DEPQI (Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional), podem ser acessadas aqui.

Diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, a médica Roberta Higa explica que, desde 2010, a unidade é um hospital de ensino. “Hoje, possuímos convênios firmados com diversas instituições de ensino que atuam em Mato Grosso do Sul. Além disso, desde 2016, temos um Termo de Cooperação Técnica com a UEMS, disponibilizando o hospital para a realização de práticas médicas e internato para os acadêmicos de Medicina”, afirma.

Para o diretor-geral do Hospital Regional de MS, Paulo Limberger, a finalização do processo seletivo das residências médica e multiprofissional marcam o início de uma nova jornada na vida de dezenas de profissionais.

“A cada início de ciclo das residências, o HRMS reafirma seu compromisso com a formação de profissionais altamente capacitados. Como o maior hospital público do Estado, nossa missão é proporcionar a excelência no atendimento e o desenvolvimento contínuo dos futuros líderes da saúde, garantindo a melhoria do cuidado à população e o fortalecimento do sistema de saúde regional”, assegura o médico.

Com informações da Agência de Notíciads