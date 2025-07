Governo abre inscrições para bolsas de pesquisa no ensino médio em MS

Edital prevê 1.250 bolsas para estudantes e professores de escolas públicas desenvolverem projetos científicos ao longo de um ano



Estão abertas as inscrições para a quinta edição do PICTEC (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica em Educação Científica), que vai oferecer 1.250 bolsas em Mato Grosso do Sul. O programa é voltado a estudantes do ensino médio e professores de escolas públicas estaduais, do Instituto Federal de MS e do Colégio Militar.

Com investimento de R$ 7,2 milhões, o edital vai contemplar até mil alunos, que receberão R$ 400 mensais durante um ano para participar de projetos de pesquisa. Também serão concedidas 250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores. Cada docente poderá indicar até quatro estudantes por projeto.

As propostas devem ser enviadas até o dia 5 de setembro e devem se enquadrar em uma das áreas previstas no edital, como Saúde Humana, Energias Renováveis, Tecnologias Assistivas, Agronegócio, Cidades Inteligentes e outras.

Serão selecionados 175 projetos de escolas estaduais e 75 de instituições federais.

Desde que foi criado, o PICTEC já concedeu 2.300 bolsas a alunos e professores em 500 projetos distribuídos por diversas regiões do estado. A edição atual, ainda em execução, atende 100 escolas em 35 municípios, com 1.235 bolsas ativas.

Na capital, iniciativas já desenvolvidas incluem estudos sobre compostagem, economia circular, equoterapia, leitura escolar e criação de dispositivos assistivos. O objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento de atividades científicas no ambiente escolar e promover a aproximação dos jovens com a pesquisa.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), responsável pela execução do programa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram