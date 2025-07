Suspeito de matar vizinho em fazenda de Dourados é preso quatro dias após o crime

Homem de 65 anos é acusado de homicídio e fraude processual após atirar na vítima durante briga e tentar alterar cena do crime



Quatro dias após o assassinato do produtor rural Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, em uma fazenda no distrito de Itahum, em Dourados (MS), o suspeito pelo crime foi preso. Paulo Afonso, de 65 anos, foi localizado na manhã desta segunda-feira (14) em sua propriedade rural. Ele não resistiu à prisão e foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça.

O homicídio ocorreu na quinta-feira (10), durante uma discussão entre Volnei e o filho do pecuarista. Os dois entraram em luta corporal, e, no meio da confusão, Paulo interveio e atirou no peito de Volnei, que morreu ainda no local.

Após o crime, o corpo da vítima foi retirado da cena e levado até a entrada da fazenda onde Volnei morava. Segundo a polícia, a ação foi uma tentativa de dificultar o trabalho da perícia, o que levou à inclusão do crime de fraude processual na investigação.

A equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) assumiu o caso. Um celular da vítima foi apreendido para análise. Paulo teve a prisão preventiva decretada e deve passar por audiência de custódia antes de eventual transferência para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

