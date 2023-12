Estudantes do Sesi podem pedir reembolso da taxa de inscrição do Enem

Se você é estudante do Sesi e chegou a sua hora de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sabia que você pode contar com a escola pra pagar a taxa de inscrição? Neste ano, o Serviço Social da Indústria abriu a oportunidade de alunos do 3º ano do ensino médio de solicitar o reembolso da taxa à escola.

Dados da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul apontam que 221 estudantes das sete unidades no Estado estão aptos a fazer o Enem 2023. As inscrições vão de 5 a 16 de junho e as provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

Para conseguir o reembolso do Sesi, o candidato deve se inscrever na prova por meio da Página do Participante e pagar a taxa de R$ 85 – o valor é o mesmo para o modelo digital e para a versão impressa. Na sequência, ele deve entregar a documentação na escola junto com alguns dados e depois é só aguardar.

