Escola da Rede Estadual é a 1ª de Mato Grosso do Sul a ser ‘Lixo Zero’

A Escola Estadual Padre Franco Delpiano realizará o evento de certificação Lixo Zero. A unidade escolar fica localizada dentro do Hospital São Julião, em Campo Grande, e se tornou a 1ª instituição de ensino de Mato Grosso do Sul a ser Lixo Zero.

A escola que é comprometida com a sustentabilidade e práticas ambientais responsáveis, acaba de ser reconhecida com a certificação Lixo Zero pelo ILZB (Instituto Lixo Zero Brasil). Ela obteve a classificação “A” em boas práticas, destacando-se por um desvio de 95,4% de resíduos do aterro sanitário, um marco significativo em sua jornada rumo à sustentabilidade.

O hospital São Julião é o 1º da América Latina e do Brasil Rumo ao Lixo Zero, foi enquadrado nesta classificação pois atingiu 82% de desvio de aterro sanitário e incineração. Devido a importância e a preservação do meio ambiente, a escola também aderiu ao projeto. A jornada da escola rumo à certificação começou em 2021, após conhecer o ILZB por meio do gestor ambiental do Hospital, Bruno Maddalena. Inspirados pelo processo de certificação do hospital, alunos e equipe da escola começaram a implementar estratégias para adotar o conceito Lixo Zero.

Em 2022, foram introduzidos residuários de papel nas salas de aula e lixeiras coloridas para coleta seletiva no pátio. No entanto, o verdadeiro progresso começou em 2023, quando a escola implementou um modelo eficaz de residuários e retirou as lixeiras, mantendo-as apenas nos banheiros. Essas mudanças, aliadas a um plano de gestão de resíduos sólidos e à pesagem dos resíduos, culminaram na certificação Lixo Zero.

Hoje, o Projeto Lixo Zero faz parte do Projeto Político-Pedagógico da escola, orientando suas ações e cultura.

Ações destacadas da escola

*Participação em eventos Lixo Zero promovidos pelo Hospital São Julião;

*Educação ambiental contínua com foco no conceito Lixo Zero;

*Abolição do uso de descartáveis e E.V.A.s;

*Implementação de políticas de compras alinhadas ao Lixo Zero;

*Introdução de ensino profissionalizante em meio ambiente;

*Desenvolvimento de projetos de iniciação científica baseados no tema Lixo Zero.

A escola reafirma seu compromisso com o meio ambiente e a formação de uma geração consciente e preparada para enfrentar os desafios ambientais do futuro. Esse reconhecimento é um testemunho do esforço coletivo de estudantes, professores e toda a comunidade escolar em prol de um planeta mais sustentável.

O diretor-adjunto Deroci da Silva Feitosa Junior falou da importância desta conquista para a escola e para o estado receber essa certificação. “Os problemas ambientais do nosso tempo são urgentes e demandam uma postura prática e mudança de paradigmas. Encarar o gravíssimo problema dos resíduos sólidos é algo urgente. A escola como espaço de aprendizagem, construção do conhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico, é o lugar adequado para implementar a mudança de paradigma em relação aos resíduos sólidos”.

A certificação Lixo Zero é muito importante pois destaca as instituições que optaram por boas práticas ambientais, porém, o processo é muito enriquecedor, inaugura uma nova forma de ver e agir no mundo, os alunos tornam-se multiplicadores desta ideia revolucionária. A Escola Padre Franco Delpiano é marcada por suas ações no campo da Educação Ambiental, e agora sendo pioneira no estado a ser certificada Lixo Zero, espera contribuir para a multiplicação do movimento Lixo Zero nas escolas de Mato Grosso do Sul.

A unidade escolar oferece um curso profissionalizante em meio ambiente que tem como supervisora a Embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, Bruna Gonçalves que enfatiza a importância desta certificação.

“Esse é um momento muito importante para escola pois funciona como um atestado de reconhecimento das boas práticas da área ambiental que a escola pratica há muitos anos, mesmo antes de se falar em lixo zero. Traz visibilidade para o tema e atraí instituições de ensino de nível básico e superior para conhecer o nosso caso de sucesso, com isso os alunos se engajam cada vez mais e levam para casa e para a sociedade as práticas adotadas na escola”.

A estudante do 3º ano do Ensino Médio Marayse do Nascimento Ferreira que é aluna da EE Padre Franco Delpiano desde o 1º ano do Ensino Fundamental, acompanhou o início deste movimento e fala da alegria em participar deste momento. “É uma alegria ver esse reconhecimento, porque a mudança geral a gente já fez. O que importa agora é levar isso à frente e inspirar outras escolas a caminharem no projeto lixo zero também”.

Instituto Lixo Zero Brasil

O Instituto Lixo Zero Brasil é uma organização autônoma da sociedade civil, pioneira na promoção do conceito Lixo Zero no Brasil. Fundado em 2010, o ILZB representa no Brasil a Zero ZWIA (Waste International Alliance), uma aliança global de organizações que desenvolvem e aplicam os princípios do Lixo Zero em todo o mundo. A missão do ILZB é mobilizar e estimular novas atitudes nas comunidades, promovendo práticas sustentáveis que minimizem a geração de resíduos e maximizem a recuperação e reutilização de materiais pós-consumo.

O conceito Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, que orienta as pessoas a mudar seus estilos de vida e práticas, incentivando ciclos naturais sustentáveis. Este conceito propõe que todos os materiais sejam projetados para permitir sua recuperação e reutilização, eliminando a necessidade de descarte em aterros sanitários ou incineração.

A certificação

A Certificação Lixo Zero é emitida após uma rigorosa auditoria que avalia o desvio de resíduos de aterros sanitários e incineração. Os estabelecimentos são classificados em três níveis, conforme o percentual de desvio de resíduos: Compromisso Lixo Zero (desvio menor que 50%), Selo Rumo ao Lixo Zero (desvio entre 50% e 89%) e Certificado Lixo Zero (desvio igual ou superior a 90%). A Escola Estadual Padre Franco Delpiano, com um desvio de 95,4%, atingiu o mais alto nível de certificação.

Com Gov MS