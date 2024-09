Morre idoso levado ao necrotério após erro medico no Hospital Regional

Após passar 16 dias internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional, em Campo Grande, morreu, na manhã desta sexta-feira (20), José Nogueira, de 72 anos, que havia sido levado ao necrotério após erro médico.

O caso aconteceu no dia 4 de setembro, quando após visita, familiares receberam ligação do hospital informando que José havia morrido.

Entretanto, duas horas depois, receberam outra ligação informando que havia acontecido um erro e que a vítima estava viva. A família relatou que o idoso foi extubado, retirada toda a medicação e colocado em um saco preto.

Ao chegar no necrotério, os funcionário perceberam que o homem estava vivo e avisaram a médica que havia atestado o óbito. Ele, então, foi mandado de volta ao pronto-socorro. Após o caso ser divulgado na mídia, José conseguiu uma vaga na UTI, onde ficou internado por 16 dias.

“Nós, da família, acreditamos que os mais de 30 minutos que ele passou sedado pela medicação, sem suporte dos aparelhos, no necrotério do hospital, pode ter prejudicado muito a saúde dele, mas mesmo assim ele lutou pela vida por mais 16 dias”, contou um dos filhos que prefere não se identificar.

