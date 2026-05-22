Enem 2026: inscrições começam na próxima segunda-feira (25)

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 começam na próxima segunda-feira (25), e seguirão abertas até 5 de junho. O edital foi publicado pelo MEC (Ministério da Educação), na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial da União. A taxa de inscrição será de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior. O pagamento deverá ser feito entre 25 de maio e 10 de junho.

Vale ressaltar que o prazo para pedir isenção da taxa já terminou, mas os candidatos que conseguiram a gratuidade também precisam confirmar a participação dentro do período de inscrição.

As inscrições podem ser feitas pela Página do Participante, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro deste ano. No primeiro dia, os candidatos farão a redação, 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas. A prova de linguagens inclui português, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, além da língua estrangeira escolhida.

No segundo domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza, com questões de química, física e biologia, e matemática, também com 45 perguntas em cada área.

Conforme prevê o edital, os portões dos locais de prova serão abertos às 11h e serão fechados às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul. A aplicação começa às 12h30. No primeiro dia, os candidatos poderão permanecer nas salas até as 18h. No segundo, o exame termina às 17h30.

Alunos da rede pública terão inscrição automática no Enem

Conforme divulgado nesta semana, quem está concluindo o ensino médio na rede pública de ensino vai ter a inscrição automática no Enem, de acordo com a portaria publicada na última segunda-feira (18), pelo Ministério da Educação. O objetivo é aumentar participação dos estudantes para uso do exame no Sistema de Avaliação da Educação Básica.

Segundo o MEC, a inscrição automática já passa a valer para edição 2026 do Enem. Os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio serão inscritos a partir de informações encaminhados pelas redes de ensino.

O estudante vai precisar apenas confirmar a participação no exame e escolher a prova de língua estrangeira que deseja fazer, além de solicitar recursos de acessibilidade, se forem necessários.

Com essa novidade, o INEP, responsável pelo Enem, vai aumentar o número de locais de aplicação das provas. Serão cerca de 10 mil escolas a mais. A previsão é que 80% dos alunos da rede pública façam as provas na unidade onde estudam.

No caso daqueles que precisarem se deslocar para outras cidades, está em análise um apoio logístico de transporte.

Com Agência Brasil