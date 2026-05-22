Polícia Civil cumpre mandados de prisão por roubo e tráfico de drogas, em Campo Grande

Dois homens, que não tiveram suas informações divulgas, em cumprimento a mandados de prisão em cumprimento a mandados de prisão, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

O primeiro mandado de prisão foi cumprido em desfavor de A. S. do P., em razão regressão de regime prisional, referente ao crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. O sentenciado tem a cumprir 19 anos, 4 meses e 26 dias de pena, em regime fechado.

Já P. H. R. de S., tinha contra ele mandado expedido em razão de regressão de regime prisional, referente ao crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, restando ao sentenciado pena de 6 anos, em regime fechado.

As prisões ocorreram no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em ações desencadeadas no contexto da Operação Protetor das Fronteiras, e foram devidamente cumpridos na data de 21 de maio, conforme determinações judiciais.

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