Em Aral Moreira, estudantes “viajam no tempo” com o projeto “Resgatando Brincadeiras Antigas.”

Em Aral Moreira, os estudantes da Escola Estadual João Vitorino Marques, está realizando atividades em forma de bincadeira e muita diversão, com o projeto “Resgatando Brincadeiras Antigas.” As atividades promovem muitos benefícios para os alunos, principalmente na linguagem e raciocínio.

As Atividades são coordenadas pelos professores Cláudio Ricardo Calonga e Andreia Gomes que contam também com o apoio dos demais professores nas aulas de Práticas de Convivência e Socialização.

O resgate de brincadeiras antigas é uma ótima forma para tornar os estudantes mais ativos, afastando-as das telas e consequentemente ajuda a combater e prevenir a obesidade. As brincadeiras antigas proporcionam inúmeros benefícios, tanto no desenvolvimento físico, quanto na linguagem, raciocínio, percepção, memória e pensamento, ou seja, no desenvolvimento intelectual.

Brincadeiras

No projeto – Resgatando Brincadeiras Antigas! – As brincadeiras destaque são: Jogo da pedrinha, o meu mestre mandou, amarelinha, bambolê, lata dos movimentos, bilboquê, xadrez, dama, dominó, jogo da vareta, perna de pau, pular corda e outros.

Alguns jogos os próprios alunos constroem para brincar trabalhando a reciclagem de materiais também. Está sendo um sucesso com os estudantes. Quem convive com crianças e adolescentes sabe que eles realmente adoram brinquedos tecnológicos.

“A recreação é uma prática prazerosa em que os estudantes participam de atividades descontraídas. Ela pode ser uma importante estratégia de inclusão e socialização, além de desenvolver as habilidades psicomotoras dos estudantes”, enfatiza o gestor Djalma Santos.

O projeto acontece através do Programa “Escola da Autoria.”

Com informações da SED MS (Secretaria de Estado de Educação).