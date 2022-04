Preço externo do suco de laranja é elevado por conta de baixa oferta da fruta

Segundo dados divulgados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os preços do suco de laranja concentrado e congelado na Bolsa de Nova York (ICE Futures) registraram altas neste mês de abril, e impulsionou o cenário de oferta mundial, especialmente no Brasil e na Flórida (EUA).

Nos primeiros dias de abril, houve valorização de 20% no vencimento Maio/22 da fruta, e mais de 30% na parcial do ano. Segundo pesquisadores da Cepea, a produção de laranja deve ser reduzida no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro na temporada 2021/2022, que já praticamente encerrou. Já nos Estados Unidos, o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), divulgou que a previsão é de que sejam colhidas 38,2 milhões de caixas, uma queda de 19% do número que estava previsto para a primeira estimativa de outubro/2021, e 28% com relação à temporada passada.