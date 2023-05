Dia das Mães: a importância das instituições de ensino abordarem o tema com responsabilidade

Engajamento entre estudantes, famílias e corpo docente é peça-chave

Durante o período que antecede o Dia das Mães, é comum encontrar em escolas alunos criando presentes e organizando festas para comemorar uma das datas mais importantes do calendário. Mas, além de mimos e apresentações, a data é importante, principalmente, para reforçar o vínculo entre escola e família. Assuntos como inclusão e respeito às diferenças, por exemplo, são cada vez mais urgentes de serem debatidos e estão diretamente ligados à data. Por isso, é fundamental que a abordagem seja feita com cuidado dentro da sala de aula.

De acordo com Glaucia Sobral, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Elite Rede de Ensino, qualquer data comemorativa deve ser tratada com muita responsabilidade e sensibilidade. “Geralmente, nos antecipamos e criamos uma dinâmica que não exclua ou trate especificamente a ‘mãe’ de maneira isolada. As práticas são sempre focadas nas crianças. Fugindo do padrão ‘mãe’, usamos sempre a expressão figura materna, pois podemos atrelar a qualquer membro familiar que desempenhe o papel de ‘maior incentivadora’, aquela que constrói e ensina as tradições familiares”, destaca a educadora.

Antes da popularização do termo “rede de apoio”, o papel da maternidade já era bastante debatido em diferentes rodas de conversas da Instituição. “Com as novas configurações familiares, compreendemos que é nosso papel acolher todos os alunos e cada um de seus familiares. Assim, o tripé, aluno, família e escola será, aos poucos, consolidado”, comenta Glaucia.

Com você, construo minhas tradições

Anualmente, o Elite propõe um tema para ser trabalhado em função do Dia das Mães. Este ano, alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais trabalharão com a temática “Com você construo minhas tradições”. O assunto será o pano de fundo para que a instituição motive e engaje alunos, famílias e corpo docente. A escolha do tema surgiu após a equipe pedagógica refletir sobre o papel central da mãe junto à criança: ser a maior incentivadora de aprendizagens desde os primeiros passos e palavras até o ensino de valores e de hábitos. De acordo com Glaucia Sobral, a ideia é que cada figura materna possa colaborar mostrando suas tradições junto à nossa escola, pois a data em si proporciona uma reflexão profunda sobre essa figura e a sua importância na sociedade.

