Primeira ‘United Dance’ reúne Cias em mostra gratuita, no Glauce Rocha

Companhias de dança se reúnem em primeira edição de mostra gratuita neste sábado e domingo, às 19h30, no teatro Glauce Rocha; é preciso retirar o ingresso com antecedência

Buscando valorizar os bailarinos de Mato Grosso do Sul e unir as companhias de danças regionais, neste sábado (13) e domingo (14) terá uma mostra de dança gratuita, às 19h30, no teatro Glauce Rocha, é o “1º United Dance”. Idealizada pelos dançarinos e produtores culturais Rafael Fornazare e Márcio Elias, a mostra contará com a participação de quatro grandes grupos de dança do Estado, a Cia. de Dança do Pantanal e Cia. Dançurbana, no sábado e a Cia. Selma Azambuja e Sôma Cia. de Dança, no domingo. No “United Dance”, o público poderá apreciar diferentes estilos de dança, cada uma com sua própria história e mensagem. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados a partir das 18h, no teatro Glauce Rocha.

Segundo os idealizadores, o “United Dance” foi criado com o intuito de valorizar e os bailarinos e as companhias de Mato Grosso do Sul, após a dupla passar por experiências desagradáveis em outros trabalhos. “Todos os projetos que nós já participamos, ou tínhamos que pagar para dançar e não tínhamos retorno ou eram projetos que, muitas vezes, não tinha um tratamento especial com o bailarino, que o valorizasse como artista. Tivemos uma ideia de fazer um projeto onde nós conseguíssemos primeiro unir as companhias de dança como classe artística para esse evento e também valorizar o bailarino, por conta dessas experiências ruins que tivemos”, explica Rafael.

As apresentações começam às 19h30, no teatro Glauce Rocha, que será palco de diferentes estilos de dança, permitindo que o público aprecie uma variedade de espetáculos, cada uma com sua própria história e mensagem. Amanhã (13), se apresentam a Cia. de Dança do Pantanal e Cia. Dançurbana e no domingo (14) é a vez da Cia. Selma Azambuja e Sôma Cia. de Dança. O produtor contou como foi o processo de escolha para a mostra. “Escolhemos os grupos por referência e relevância. Fizemos um estudo das companhias mais antigas e as que estão em mais evidência, no quadro da dança do Estado e chegamos a essas quatro”.

Programação

Os espetáculos apresentados serão “Migrantes”, da Cia. de Dança do Pantanal; “Centrípeto”, da Sôma Cia de Dança; “Plagium?”, da Cia. Dançurbana e o espetáculo “Involução”, daCia. Selma Azambuja.A Primeira edição do “United Dance” será uma oportunidade única de troca de experiências entre os dançarinos, conforme detalha o outro idealizador, Márcio.

“O Estado tem um grande potencial na dança, mas ainda falta apoio e ter esse intercâmbio entre grupos, fazer com que os bailarinos interajam, experimentem novas técnicas no corpo é muito interessante, para haver interação, assim os profissionais diversificam, se tornam mais versáteis e conhecem outras técnicas.”

Rafael ressaltou a importância da realização da mostra, pois Mato Grosso do Sul tem ótimos artistas qualificados, buscando conquistar seu espaço. “O ‘United Dance’ é importante para mostrar que o nosso Estado é um celeiro de artistas bons, que estudam e estão aí todos os dias, trabalhando muito para conseguirem o seu lugar”.

São esperadas em torno de 1,5 a 1,6 mil pessoas, nos dois dias de evento, para que a arte de cada companhia possa chegar ao maior público possível e que as companhias possam se unir e criar novas conexões entre si.

A mostra foi contemplada pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do governo do Estado e o produtor conta que foi gratificante ver a aprovação.

“Foi bem difícil, tem que escrever o projeto com todas as normas que eles pedem. Poucos projetos foram aprovados, então, ter um trabalho aprovado pelo FIC é algo extremamente difícil e valoroso, pois não é qualquer pessoa que consegue. Então, foi um processo bem trabalhoso, porém gratificante, na hora da aprovação.”

O incentivo é importante para que a cultura regional continue sendo fomentada e chegando ao público de forma gratuita, segundo Rafael. “É de extrema importância esse incentivo, pois sem ele o projeto não seria realizado e os artistas envolvidos não estariam recebendo. Sem esse incentivo, a cultura de Mato Grosso do Sul não estaria sendo fomentada e levada para pessoas que talvez não tivessem antes esse acesso, por ser um projeto totalmente gratuito.”

Animados para o evento, os integrantes dos grupos participantes acreditam que é de extrema importância eventos como o “United Dance”, para fomentar a cultura e a dança sul-mato-grossense. “É muito importante, para fomentar a cultura e principalmente a área da dança, no nosso Estado, fortalecer a ideia de que a dança também é um trabalho e como temos talentos em nossa cidade”, pontua o bailarino da Cia. Dançurbana, Wagner Gomes.

A diretora artística, bailarina e ensaiadora da Cia. Selma Azambuja, Ana Lúcia El Daher, frisa que é ótimo se apresentar em Campo Grande, pois é sempre muito bem recepcionada pelo público e destacou a importância da mostra. “Se apresentar em Campo Grande sempre é ótimo, o público é muito receptivo. A importância do ‘United’, além de reunir companhias de dança, para que o público veja mais de um espetáculo na mesma noite, tem as oficinas, aulas de diferentes modalidades, gratuitas para bailarinos de todas as idades. Espero que a população e os colegas da dança prestigiem a mostra e as companhias que irão se apresentar.”

Próxima edição

Os produtores já estão planejando ampliar a mostra para a próxima edição, trazendo um grupo de renome conhecido em todo o país. “Com certeza pretendemos ampliar o ‘United’, inclusive, para a próxima edição, nós teremos uma companhia renomada nacionalmente e reconhecida mundo afora. Será uma surpresa que nós falaremos lá na mostra, apresentaremos um vídeo de abertura, falando dessa próxima companhia, então, realmente, a ideia é unir artistas e companhias de outros Estados, juntamente com os nossos artistas daqui, sempre valorizando a cultura do nosso Estado.”

Indagado sobre como se encontra a cena da dança sul-mato- -grossense, Rafael afirma que está em evolução, ressaltando companhias antigas e novas, que possuem boas qualidades. “A cena da dança em Mato Grosso do Sul está progredindo, temos companhias antigas, como a Cia. Dançurbana, que vem lutando há muito tempo pela arte e pelo seu espaço, inclusive completaram 20 anos, recentemente. Temos companhias novas, como a Cia. Selma Azambuja que tem, em média, de 2 a 3 anos apenas e está ganhando seu espaço, já com uma qualidade técnica e artística ótima, então, eu vejo que está em um momento de crescimento, com produtores correndo atrás, para que a dança cresça e seja mais valorizada a cada dia.”

Ainda sobre a mostra, o produtor convidou o público campo -grandense para marcar presença e antecipou que as mamães que estiverem na plateia ganharão um presente especial, em comemoração ao Dia das Mães. “Que todos possam assistir ao ‘United Dance’, nos dias 13 e 14, às 19h30, no teatro Glauce Rocha. Lembrando que a bilheteria abrirá às 18h, para a retirada do ingresso e domingo é Dia das Mães, então, todas as mães presentes ganharão um presente especial, da Padoca do Enaldo”, finaliza.

Serviço

A mostra “United Dance” acontece neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 19h30, no teatro Glauce Rocha, localizado no campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados a partir das 18h. Informações pelo perfil do Instagram: @uniteddancebrasil.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.