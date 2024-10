Com provas em Campo Grande, Unesp prorroga inscrição para vestibular 2025 até segunda-feira

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) prorrogou até segunda-feira (14), às 18h, o prazo de inscrições para o seu vestibular 2025 — o processo terminaria nesta quinta (10).

Os candidatos devem acessar o site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame. A taxa de inscrição é de R$ 210 e pode ser paga também até segunda. Estudantes do último ano do ensino médio da rede estadual de São Paulo têm desconto de 75%.

O vestibular oferece 6.596 vagas em 24 cidades. As provas da primeira fase ocorrem em 15 de novembro, e as da segunda, em 8 e 9 de dezembro. A seleção é aplicada em 35 cidades, sendo 31 município do estado de São Paulo e Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

As informações sobre os cursos de graduação estão disponíveis em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Calendário do Vestibular Unesp 2025

Inscrições prorrogadas até 14 de outubro de 2024

Prova da primeira fase em 15 de novembro de 2024

Provas da segunda fase em 8 e 9 de dezembro de 2024

Publicação do resultado final em 31 de janeiro de 2025

