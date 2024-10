Projeto Cine Petrobras levará cinema gratuito a população em Selvíria

O projeto Cine Petrobras, que está levando cinema gratuito a milhares de jovens e crianças de diferentes Estados do Brasil, desembarca em Mato Grosso do Sul nesta segunda e terça-feira (14 e 15), na cidade de Selvíria, localizada a 400 quilômetros de Campo Grande.

O veículo ficará na Avenida João Selvírio de Souza, em frente ao CRAS. As sessões são abertas ao público, confira os horários: 13h, 14h30, 16h, 18h e 20h.

As vagas são limitadas, e os interessados devem ir até a carreta no dia do evento, para retirar os ingressos. Os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitamente.

O projeto Cine Petrobras

O veículo do cinema se expande e recebe, confortavelmente, 91 pessoas com poltronas reclináveis e confortáveis; ar-condicionado; sistema digital de som e imagem; dois banheiros; guichê de distribuição de pipoca e refrigerante; e iluminação de segurança. Toda essa tecnologia é patenteada e exclusiva, com certificação de segurança aprovada por órgãos internacionais.

Os recursos de acessibilidade incluem espaço para cadeirantes e rampa de acesso. Já a programação com janela de libras e legendagem descritiva está disponível mediante solicitação prévia.

A carreta cinema permanecerá dois dias em cada município. Durante o dia, quatro sessões previamente agendadas são direcionadas a escolas e instituições públicas da localidade.

Há uma sessão noturna por dia, também gratuita e aberta ao público, com grandes lançamentos da telona.

