Censo 2022: Taxa de analfabetismo entre indígenas é o dobro da média nacional

A taxa de analfabetismo entre a população indígena é o dobro da taxa nacional. O levantamento é do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nesta sexta-feira (4). Os dados mostram que 15,05% dos indígenas maiores de 15 anos não sabiam ler e escrever em 2022. Entre a população geral, esse percentual era de 7%.

Apesar do resultado elevado em comparação ao panorama nacional, a taxa de analfabetismo entre indígenas teve queda de cerca de oito pontos percentuais entre 2010 (ano do censo anterior) e 2022 – passando de 23,40% para 15,05%.

O IBGE define taxa de analfabetismo como “o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples”.

Veja os principais pontos de destaque do Censo 2022 sobre o analfabetismo entre indígenas:

*A taxa de alfabetização entre indígenas foi de 84,95% em 2022, abaixo da taxa nacional, de 93%.

*A diferença entre a taxa de analfabetismo da população indígena e da população geral aumenta conforme a idade. Até os 34 anos, a diferença entre as taxas é de 5,21 pontos percentuais, número que salta para 10,47 pontos percentuais na faixa entre 45 a 49 anos.

*Entre os homens indígenas, a taxa de alfabetização é maior do que entre as mulheres indígenas.

*As maiores taxas de alfabetização são observadas no Sudeste (91,69%), no Sul (89,42%) e no Centro-Oeste (87,30%). (veja abaixo mapa por regiões)

*Maranhão, Acre e Piauí são os estados com maiores taxas de analfabetismo entre os indígenas.

*Já Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo são as unidades federativas com as menores taxas de analfabetismo entre a população indígena.

Idade e gênero

Segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo “reflete o acesso à escolarização na idade adequada em gerações passadas e aos programas de alfabetização para jovens e adultos”.

Há, assim, um aumento da taxa de analfabetismo com o aumento da idade. Essa situação é algo que acontece entre a população geral, mas que é observado de forma mais acentuada entre os indígenas.

Se observada a faixa entre 15 a 17 anos, por exemplo, a taxa de analfabetismo foi de 5,55%. Já para os indígenas com 65 anos ou mais, o percentual é foi de 42,88%. (veja no gráfico abaixo)

Entre 2010 e 2022, a queda na taxa de analfabetismo de pessoas indígenas aconteceu em todas as faixas etárias.

Quando se analisa a divisão por gênero, tanto homens quanto mulheres indígenas também tiveram redução nas taxas de analfabetismo nesse período.

No caso das mulheres, o percentual passou de 24,81% em 2010 para 15,74% em 2022. Já no caso dos homens, a taxa foi de 22,01% para 14,32%.

Alfabetização por regiões

Replicando o cenário nacional entre 2010 e 2022, todas as regiões tiveram diminuição na taxa de analfabetismo entre os indígenas.

A região Norte foi a que apresentou a maior queda, passando de 31,29% em 2010 para 15,27% em 2022. Já a região Sudeste foi a que registrou a menor variação, passando de 24,39% para 18%.

Se analisados os recortes de idade, as pessoas indígenas com 65 anos ou mais são aquelas com a maior taxa de analfabetismo em todas as regiões.

As menores taxas são encontradas entre os indígenas de 15 a 34 anos, também em todas as regiões.

Com g1