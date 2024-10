Em setembro o custo da Cesta Básica teve aumento de 5,76% em Campo Grande

De acordo com o levantamento mensal realizado pela Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o custo da cesta básica em setembro ficou mais cara em 10 capitais do Brasil.

Na comparação entre setembro de 2023 e setembro de 2024, houve um aumento no custo dos alimentos

em 11 cidades, sendo elas: São Paulo (7,85%), Goiânia (6,65%), Campo Grande (5,76%) e Rio de Janeiro (5,19%).

Já as cidades que registraram menores preços foram Natal com -7,51% e Recife com -6,12%.

O levantamento também mostra que no mês de agosto deste ano, os maiores custos foram em Porto Alegre (2,07%), Florianópolis (1,59%), Rio de Janeiro (1,56%), Vitória (1,56%) e Brasília (1,39%). São Paulo lidera como a capital com o maior custo da cesta básica, alcançando R$ 792,47, seguida por Florianópolis R$ 768,33, Rio de Janeiro R$ 757,30 e Porto Alegre R$ 756,17.

