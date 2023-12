“Bombeiros do Amanhã” beneficia 850 crianças e adolescentes

Com núcleos de atendimento em Campo Grande e outros 15 municípios de Mato Grosso do Sul, o projeto “Bombeiros do Amanhã” atende 850 crianças e adolescentes. A ação é para o público entre 9 e 14 anos, em situação de vulnerabilidade. Na Capital os 60 meninos e meninas participam do projeto no Parque Tarcila do Amaral, no Bairro Vida Nova II. Mais do que apender sobre primeiros socorros, o trabalho social muda – para melhor – a vida das crianças e adolescentes.

O subtenente Jair Viana e a cabo Lauane Kalisch são tratados com respeito pelos alunos, de acordo com o que a função de Bombeiro Militar exige, mas ambos falam com carinho dos jovens e reconhecem a importância que exercem na vida dos “Bombeiros do Amanhã”. “É um projeto de vínculo, muitos têm carência afetiva mesmo, são criados sem a presença dos pais, e os avós e até vizinhos que são os responsáveis. Então a gente sabe que muitos precisam de direcionamento, acompanhamento próximo. A gente se preocupa com o futuro deles”, disse o subtenente J. Viana.

Até mesmo orientações sobre saúde e higiene são importantes, e no caso das meninas a responsabilidade é cumprida pela cabo Lauane. “Temos muitas meninas no projeto, e eu exerço esse papel de ajudar, orientar. É realmente um cuidado e um elo que a gente cria com eles”. Além das atividades regulares realizadas no período matutino – de segunda a sexta-feira –, os jovens também fazem passeios e recebem apoio pedagógico. “Já levamos no Bioparque Pantanal, cinema, e outros lugares, e em relação as notas, temos um cuidado grande, para que eles se saiam bem na escola”, explicou J. Viana.

Já de olho no futuro, os “Bombeiros do Amanhã” aproveitam cada dia no projeto para aprender e agradecer. “Eu gosto de tudo, até de marchar porque é bom para a saúde. Eu passei a ter disciplina e coordenação, é muito bom e fico feliz de poder participar”, disse Pedro Pereira, 10 anos. Aluno do 5° ano do ensino fundamental da Escola Municipal Nerone Maiolino, ele afirma que conhece e obedece às regras do projeto. “Quando eu entrei aqui eu já tinha boas notas, e também não gosto de bagunçar na escola. Tem que ser bom aluno e eu sou”.

Anny Beatriz Matis, 11 anos, é aluna do 7° ano da Escola Municipal Nazira Anache – no Bairro Jardim Anache, que também é na região –, e participa do projeto junto com outros dois primos. “É muito bom para a gente, além de aprender, fazemos muitas coisas legais”. Além de aprender as regras de comportamento, os alunos também são ensinados sobre como agir em situações de perigo real. “Quando há um acidente doméstico ou mesmo quando um botijão de gás está com fazendo e fogo, eles sabem como agir”, explicou J. Viana.

