MS reduz passagens de ônibus adquiridas por órgãos públicos

Desenvolvido pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), o Programa de Compartilhamento de Compras de Passagens no Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul foi oficialmente instituído pelo governador Eduardo Riedel, por meio do Decreto 16.210, publicado no dia 7 de junho. A modernização que está sendo feita no serviço de transporte rodoviário de passageiros no Estado traz mais uma inovação que vai baratear o custo de passagens adquiridas por órgãos públicos para servidores em trânsito a trabalho e população assistida por atendimento social.

“Nós agora iremos estabelecer o cronograma de ações junto com a Secretaria de Administração sobre esse novo modelo de compras das passagens e também regulamentar o sistema informatizado de credenciamento das empresas e aquisição dos bilhetes”, explica do diretor de Transportes da Agência, Matias Gonsales.

O Sistema de Compartilhamento de Compras de Passagens será instituído e operado pela Agems e fará parte do Citi (Centro de Integração Técnica e Inteligência). O programa é exclusivo para entidades públicas e poderá ser usado por órgãos dos governos estadual e federal e prefeituras que se credenciarem.

A viagem de pessoas assistidas por programas sociais que precisem ir a outro município, o transporte de pacientes para tratamento em outra cidade e o deslocamento de servidores para trabalho em cidade diferente de onde moram ficará ao menos 10% mais barata. Esse é o percentual mínimo de desconto que as empresas credenciadas irão oferecer no sistema. Para ofertar passagens, as empresas integrantes do Sistema TRIP-MS terão que aderir ao programa e se credenciar, seguindo as normas que serão estabelecidas pela Agência Reguladora.

“Estamos promovendo uma grande inovação em todo o Sistema de Transportes e estamos olhando para todos os cenários”, garante o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis. “Muitas vezes um ônibus ou van de prefeitura viaja para levar 1 ou 2 pessoas quando poderia ser usado o ônibus de linha ou um servidor é designado para outra cidade e gera um custo de deslocamento. Esse novo sistema vai compartilhar os interesses e as ofertas de um jeito facilitado e barateando o custo”, finaliza.

