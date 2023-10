Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura lança plano de ação para combater mudanças climáticas

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII) deu um passo significativo em direção ao combate às mudanças climáticas ao lançar seu Plano de Ação Climática (PAC) na segunda-feira. O banco considera esse plano como um “marco” em seu compromisso contínuo com a sustentabilidade ambiental.

O PAC foi concebido para orientar a ambição climática do BAII no período de 2024 a 2030. Este plano reúne os princípios que regem o financiamento climático do banco e identifica áreas cruciais de ação que direcionarão seus investimentos em apoio aos seus membros, conforme declarado em um comunicado oficial do BAII.

O presidente e presidente do Conselho de Administração do BAII, Jin Liqun, expressou a ambição do banco em mobilizar seus recursos para ajudar os membros em seus esforços para enfrentar as mudanças climáticas. O PAC estabelece quatro princípios fundamentais: atender às necessidades diferenciadas dos membros para um financiamento climático equitativo, adotar uma abordagem abrangente, mobilizar capital e fomentar a inovação tecnológica.

O plano de ação é descrito como uma bússola para a criação de soluções climáticas e para orientar o financiamento relacionado às mudanças climáticas. Ele é projetado como um quadro dinâmico que pode evoluir para permanecer relevante e eficaz à medida que os desafios das mudanças climáticas se intensificam.

O BAII se comprometeu a alocar pelo menos 50% de suas aprovações anuais de financiamento como financiamento climático até 2025, alcançando uma taxa de 56% em 2022. Além disso, alinhará todos os novos investimentos com os princípios do Acordo de Paris a partir de 1º de julho de 2023.

Dada a contribuição significativa da Ásia para as emissões globais de gases de efeito estufa, o compromisso do BAII em responder aos desafios climáticos únicos da região é considerado crucial para a sustentabilidade global.

A oitava reunião anual do BAII, com o tema “Crescimento Sustentável em um Mundo Desafiador”, começou no resort egípcio de Sharm El-Sheikh na segunda-feira. Durante dois dias, o encontro destacará o compromisso do BAII com investimentos e ações que impulsionem o crescimento em direção a um mundo mais verde, alinhado com a missão do banco de “Financiamento de Infraestrutura para o Amanhã”. O lançamento do PAC reforça ainda mais o papel do BAII na promoção de um desenvolvimento sustentável e na mitigação das mudanças climáticas na região asiática e em todo o mundo.

Com informações do Portal Xinhua.