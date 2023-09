China avança na energia nuclear: Segunda maior capacidade em operação e construção

A China se destaca como uma potência emergente na produção de energia nuclear, mantendo o segundo maior número de unidades de eletricidade nuclear em operação e em construção em todo o mundo, conforme revelado pela Associação de Energia Nuclear da China.

A parte continental da China atualmente opera 55 unidades de eletricidade nuclear, atingindo uma impressionante capacidade instalada combinada de 57 GW. Além disso, 24 unidades estão atualmente em construção, apontando para uma capacidade instalada total de 27,8 GW, destacou Wang Binghua, um membro influente da associação, durante uma reunião realizada em Shenzhen, na Província de Guangdong, no sul da China, no início desta semana.

Desde o ano de 2021, a parte continental chinesa deu sinal verde para a construção de 21 novas unidades de eletricidade nuclear, indicou Wang. Ele também acrescentou que é previsto que entre seis a oito novas unidades recebam aprovação anualmente em um futuro próximo.

As projeções indicam que a eletricidade nuclear desempenhará um papel crucial na matriz energética chinesa, contribuindo com aproximadamente 10% da geração de energia elétrica até 2035. Essa proporção deverá aumentar para 18% até 2060, em consonância com a ambição do país de atingir a neutralidade de carbono. Para alcançar esse objetivo, a capacidade total de geração está prevista para atingir 400 GW.

Com informações do Portal Xinhua.