Aprovados no Sisu têm até o dia 6 para realizar a matrícula

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e a lista dos convocados em chamada regular está disponível na página Ingresso UFMS. Para garantir a vaga, os aprovados devem realizar a matrícula on-line já está aberta e o prazo termina na proxima terafeira dia 6 de fevereiro .

Os ingressantes devem acessar a página de matrículas, preencher o Cadastro do Estudante e o Perfil Acadêmico e anexar todos os documentos solicitados no edital de convocação, de acordo com cada modalidade de inscrição. Neste ano, a UFMS oferta 2.063 vagas no SiSU, em 121 cursos de graduação, para ampla concorrência e também reservadas com base na Lei nº 12.711/2012, a Lei de Cotas para o Ensino Superior.

Os candidatos que não foram aprovados na 1ª chamada, têm até o dia 7 de fevereiro para manifestar interesse em preencher as vagas remanescentes no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A lista de espera poderá ser utilizada durante o ano todo pelas instituições de educação superior, preenchendo eventuais vagas não ocupadas na chamada regular.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, Anderson Viçoso de Araújo, explica que a listagem não é divulgada pela UFMS, e sim pelo próprio SiSU. Todas as próximas chamadas serão realizadas pela Universidade, a partir da lista de espera recebida pelo sistema do MEC.

“Todos devem ficar atentos aos prazos, aos editais e depois aproveitar toda a nossa Universidade. Nós da UFMS ficamos muito felizes com este momento! É lindo ver a alegria dos estudantes ingressando na maior Universidade do estado, sonhando em uma mudança de vida”, destaca o diretor.

