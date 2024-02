6º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul já está com inscrições abertas

Vem aí o 6º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul e os interessados já podem realizar a inscrição no evento. O Festival está previsto para acontecer nos dias 05 e 06 de abril, a partir das 18h, na Praça de Eventos.

Com o formato presencial e online, os pratos podem ser provados tanto O formato do evento será presencial e online na praça de alimentação ou aproveitar ou de casa via delivery pelo app Aiqfome. Todos os protocolos de segurança sanitária serão seguidos conforme mencionado pelo evento.

O evento movimentou mais de 650 mil reais na edição passada, com uma grande participação da população. As pessoas também podem concorrer a sorteios se votarem no melhor prato do Festival. Na última edição, foram distribuídos mais de 30 prêmios.

Neste ano espera-se a participação de diversos estabelecimentos gastronômicos e também de duas atrações musicais nacionais, além de apresentações locais, ainda não confirmadaas. No local também acontece a Feira de Artesanatos e Carros Antigos.

Para participar, basta se inscrever por meio do link. Em caso de dúvidas e informações entre em contato pelo telefone/ WhatsApp: (67) 9-9618-3431

As pessoas também podem ir até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, localizada na Avenida Onze, Nº. 1.045, Centro.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.