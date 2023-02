Novo vence jogo em Sidrolândia após 12 anos sem cidade sediar estadual

Na tarde de quarta-feira (1), a cidade de Sidrolândia voltou a sediar o Campeonato sul-mato-grossense, depois de 12 anos, com a parceria com o time Novo que jogou contra o Operário de Caarapó e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Luan.

Em Campo Grande, o Comercial perdeu a segunda na temporada e agora para o Coxim, também por 1 a 0. No estádio Jacques da Luz, o gol saiu no segundo tempo. No primeiro, o Comercial teve uma chance clara de marcar, mas o atacante parou no goleiro Bonfim, além de uma bola na trave.

Aos 25 minutos da etapa final, Tales aproveitou um lançamento por elevação, recebeu sozinho na área e tocou por baixo do goleiro Breno que nada pôde fazer.