Em 2023, 8.475 vagas do SISU serão oferecidas em universidades públicas de MS

Nesta sexta-feira (11), o Ministério da Educação informou que, em Mato Grosso do Sul, serão abertas novas 8.475 vagas, para a 1ª edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2023. As vagas serão oferecidas em universidades públicas do estado.

Sobre os cursos e municípios que as vagas serão oferecidas, o Ministério não informou detalhes. Ao todo em Mato Grosso do Sul, segundo o portal do MEC, 43.590 candidatos se inscreveram para fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e só na Capital foram 17.028 inscrições para o exame.

Para se inscrever para essas vagas o candidato deve ter obrigatoriamente prestado as provas do Enem.

Provas

As provas serão aplicadas amanhã (12) e no dia 20 próximo domingo, em Campo Grande e nos municípios do estado. Os portões dos locais de provas, abrem às 11h e fecha às 12h, as provas começam às 13h30 com término programado para às 18h.

Segundo o portal do Ministério, as inscrições para os dois programas, Sisu e Prouni devem ser aberas até fevereiro de 2023.