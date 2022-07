Vendas no varejo de MS crescem 7,9% em um ano

Por Tayanara Menezes – Jornal O Estado

O comércio varejista sul-mato-grossense cresceu 7,9% comparado a maio de 2021, registrando a sétima alta consecutiva. Na passagem de abril para maio deste ano, o volume de vendas do setor avançou 1,8%. Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Este ano, as vendas do varejo acumulam alta de 6,5%, ao passo que, nos últimos 12 meses, o resultado foi de 5,1%.

No levantamento ampliado, o comércio varejista (que inclui veículos, motos, peças e materiais de construção) teve queda de 0,9% referente a abril e avançou 4,9% em relação a maio do ano anterior.

O acumulado de 2022 é de um crescimento de 6,8%. Nos últimos 12 meses, o acréscimo é de 8,2%.

Nacional

Entre os setores, seis das oito atividades registraram taxas positivas, com destaque para: livros, jornais, revistas e papelaria (5,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,6%), tecidos, vestuário e calçados (3,5%), combustíveis e lubrificantes (2,1%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,0%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%).

Em contrapartida, entre abril e maio, houve queda em dois dos oito grupos pesquisados. Artigos de uso pessoal e doméstico (-2,2%), e móveis e eletrodomésticos (-3,0%), registraram queda. No comércio ampliado, o setor de veículos e motos, partes e peças variou -0,2%; já o setor de material de construção teve queda de 1,1%, em maio.

