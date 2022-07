Cofina Brasil 2022 visita pecuaristas de Mato Grosso do Sul

Durante os dias 11 a 20 de julho a Scot Consultoria passa pelo estados do Centro Oeste. A empresa que trabalha coletando e analisando o mercado do agronegócio passa por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul durante a segunda rota da terceira edição do Cofina Brasil.

A iniciativa composta por zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos e especialistas em agropecuária para pesquisas e levantamento de informações sobre práticas aplicadas em confinamento e semiconfinamento.

As equipes terão como foco a função de analisar a comercialização do gado infraestrutura, nutrição, índices de profissionais zootecnistas e manejo.

Para a segunda parte a programação irá visitar 38 propriedades e 25 cidades, tendo ao todo duas equipes visitando os confinamentos mato-grossense e sul mato-grossenses.

Confira a programação completa:

“Equipe 1”

11 de julho – Santa Rita do Rio Pardo (MS)

12 de julho – Brasilândia (MS)

13 de julho – Aparecida do Taboado e Paranaíba (MS)

14 de julho – Paraíso das Águas e Chapadão do Sul (MS)

15 de julho – Chapadão do Sul e Costa Rica (MS)

18 de julho – Campo Novo do Parecis (MT)

19 de julho – Tangará da Serra (MT)

20 de julho – Tangará da Serra e Santo Afonso (MT)

21 de julho – Diamantino (MT)

“Equipe 2”

22 de julho – Nobres (MT)

Já a “Equipe 2” cumpre outra agenda:

11 de julho – Laguna Carapã e Aral Moreira (MS)

12 de julho – Maracaju (MS)

13 de julho – Dois Irmãos do Buriti e Terenos (MS)

14 de julho – Rio Verde de Mato Grosso (MS)

15 de julho – Coxim e Sonora (MS)

18 de julho – Rondonópolis e Pedra Preta (MT)

19 de julho – Rondonópolis (MT)

20 de julho – Poxoréu e Primavera do Leste (MT)

21 de julho – Campo Verde (MT)

