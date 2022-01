Vendas financiadas de veículos tiveram alta de 6,8% em 2021

As vendas financiadas de veículos em 2021 tiveram um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior, segundo apontamento dados da B3, a bolsa de valores de São Paulo. No total, foram 5,9 milhões de unidades, o que inclui motos, automóveis leves e pesados e também novos e usados. Foram 375 mil unidades negociadas a mais no comparativo.

Os segmentos de veículos pesados e de motos foram destaques em 2021, com alta de 18% e 17,6%, respectivamente. No setor de automóveis leves, houve crescimento de 4% na comparação com as unidades financiadas em 2020. Já os usados corresponde a 70% do total, um crescimento de 10,7% na comparação.

Os automóveis leves com mais tempo de uso foram os mais procurados. Unidades com 9 a 12 anos tiveram aumento de 31,5%. Os veículos com mais de 12 anos, por sua vez, tiveram aumento de 71,4% nas vendas a crédito.

Por outro lado, os veículos novos tiveram queda de 1,4% no total de vendas a prazo. Com destaque para a categoria de autos leves, que registrou uma queda de 15% no ano.

(Fonte: Agência Brasil)