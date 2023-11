Venda de carros dispara e cenário é otimista para o fim deste ano

No segundo semestre, 13º salário promete destravar as negociações

Com menos de dois meses para o fim do ano, o cenário no comércio de carros se mostra mais otimista do que no início de 2023. Conforme dados divulgados pela Fenabrave (Associação dos Distribuidores de Veículos), o emplacamento de 2,222 milhões de automóveis em 2023 aponta o crescimento de 5,6% no aumento de vendas entre veículos leves e pesados, em relação ao ano passado. Especialistas afirmam que a movimentação ocorre em resultado do recebimento do 13º salário, mas também dos incentivos do governo federal ao setor.

Em janeiro, a Fenabrave previa um cenário diferente, com uma projeção de 2,105 milhões de unidades neste ano, com alta de apenas 0,1% em comparação a 2022. Já com relação às motos, a entidade acredita em um resultado ainda melhor, com um crescimento de 20% frente ao ano passado, com 1,635 milhão de unidades licenciadas, ao longo de 2023. A previsão anterior era uma alta de apenas 9%.

Conforme explica o economista Lucas Mikael, o fenômeno de melhora nas vendas se justifica pelo fomento e pelos subsídios que o governo tem concedido ao setor. “Isso acontece, em especial, pelos descontos que o governo patrocinou nas vendas de carros, além do aquecimento sazonal do mercado, no segundo semestre, sobretudo agora, nos últimos três meses do ano. Isso deriva-se também do pagamento do décimo terceiro e dos abonos de final de ano, que geram, ao consumidor, uma renda extra e ele utiliza normalmente essas bonificações para o consumo”, pontua.

Em outubro, a alta foi de 22,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 206.669 carros novos vendidos, contra 168.452 do mesmo período de 2022. Na comparação com setembro, a alta foi mais modesta: 10,3%, consequência de um dia útil a mais no calendário.

Conforme explica o economista Mikael, os meses de setembro e outubro já são conhecidos pelos lançamentos de novos modelos de carros. Inclusive, esse fenômeno auxilia no melhor desempenho do segundo semestre para as compras de carros novos, seminovos e usados. Os meses de novembro e dezembro são voltados para a troca de estoque e o giro de mercado reflete diretamente no preço do mercado de automóveis. “Nesse período, aparecem descontos em carros novos, já que há um aumento no fluxo de estoque e as concessionárias estão se preparando para trocar os modelos de carros antigos pelos últimos lançamentos”, pontua.

O economista ainda avalia que o início do ano é um período marcado pelo pagamento de impostos e outras prioridades. “Impostos como IPVA e IPTU, e é também a época de declarar o Imposto de Renda. Além disso, é um momento de pós-festas, pré-Carnaval e a temporada de matrículas nas escolas, quando muitas famílias estão preocupadas com a compra de material escolar e com os gastos das férias. Por conta desses fatores, o mercado de automóveis tende a esfriar e há uma queda das vendas de carros, principalmente os 0 km”, finaliza.

