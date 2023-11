Reme anuncia a abertura de matrículas e rematrículas com 5 mil novas vagas em Emeis

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Campo Grande anunciou a abertura do período de matrículas e rematrículas dos alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino), com o reforço de 5 mil novas vagas em Emeis (Escolas de Educação Infantil), durante evento com autoridades, realizado na manhã da última terça-feira (14).

De acordo com o secretário municipal de Educação, professor Lucas Bitencourt, o problema das vagas para crianças é antigo, já que nunca é zerada e todos os anos são cerca de 12 mil crianças vivas nascidas na Capital e novas famílias se fixando por aqui, chegando a 9 mil alunos na fila de espera.

“Com certeza 5 mil vagas são importantes para sanar uma parte da demanda, mas continuaremos avançando e procurando novos espaços. Além de readequar espaços, até janeiro vamos entregar as Emeis do Anápolis, São Conrado e a da Vila Margarida, também temos mais 6 em processo de licitação”, destaca o secretário.

Na semana passada, a pasta anunciou a entrega de 35 mil mobílias novas para as unidades escolares, veículos para o setor administrativo, a compra dos materiais e uniformes. Para a prefeita Adriane Lopes (PP), para conseguir acolher o máximo de crianças que ainda não conseguiram vagas é preciso organização.

“Dentro do complexo escolar estamos trabalhando a gestão, para ampliar as vagas. Vamos começar com mobília nova, frota de veículos renovada, material escolar e uniformes, escolas sendo revitalizadas em tempo recorde para que nossos alunos cresçam e se desenvolvam na Rede Municipal de Ensino. Hoje, nós temos matriculados 111 mil alunos, mas sabemos o real número de alunos para 2024, após o período de matrículas”, destaca a chefe do Executivo municipal.

Prazos e efetivação

Com isso, a partir do dia 16 de novembro, começa a rematrícula dos alunos das Emeis, com duração até 18 de dezembro. Os pais devem procurar as unidades em que os filhos estudam para que este possa permanecer na escola, em 2024.

A primeira listagem dos alunos para as Escolas de Educação Infantil da Reme será divulgada em 1º de dezembro. Assim, a efetivação da vaga na unidade destinada será até 16 de dezembro. Já a segunda listagem será divulgada pela Semed em 11 de janeiro de 2024 e os pais e/ou responsáveis devem efetivar a vaga até 17 de janeiro.

Para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 11 de janeiro do próximo ano. O cadastro deve ser feito pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15.

Por – Kamila Alcântara .

