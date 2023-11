Feriado será de sol e baixa umidade; MS segue com alerta vermelho para onda de calor

O feriado de Proclamação da República será quente em Mato Grosso do Sul, devido a onda de calor que atinge o Estado, que ainda contribui para a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 10% e 30%, muito abaixo do recomendável para a saúde, que é de 50% a 80%.

Além disso, não se descarta a probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade aliado ao avanço de cavados e aquecimento diurno.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande tem mínima de 27°C e máxima de 37°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C no início do dia e atingem, assim como a Capital, 37°C à tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem 23°C pela manhã e 35°C pela tarde. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 25°C e 38°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 39°C, enquanto Três Lagoas registra temperaturas entre 26°C e 40°C. No Norte, Coxim e Camapuã marcam 24°C inicialmente, atingindo 40°C e 39°C, respectivamente.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, apresentam valores semelhantes, com 27°C pela manhã e 39°C no período da tarde. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, a mínima prevista é de 27°C, enquanto a máxima pode atingir 41°C ao longo do dia.