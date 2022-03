Valores a receber? Saiba como consultar o site do Governo Federal

O Governo Federal disponibilizou um serviço para a população consultar se tem dinheiro esquecido ou inesperado em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira e, caso tenha, como resgatar o valor.

Segundo o Portal do Governo, a população pode descobrir se tem algum valor para receber através do link: valoresareceber.bcb.gov.br. E para consultar, é necessário informar o seu CPF e sua data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura se a consulta for para pessoa jurídica.

Caso tenha valores a receber, no momento da consulta, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir de segunda-feira (07). Portanto, guarde a data que o sistema lhe informar.

Podem ser consultados, os valores referentes a:

contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;

tarifas cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;

parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e

recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados.

Para acessar o SVR (Sistema Valores a Receber), saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência, precisa da Conta no gov.br nível prata ou ouro. Não é possível acessar o SVR com login Registrado.

SERVIÇO: Atenção: essa consulta NÃO poderá ser feita no site principal do BC.