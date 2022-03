Aleluia! Após quase dois anos, 086 e 061 voltam a circular na Capital

Depois de quase dois anos fora de circulação, a linha de ônibus 086 que faz o trajeto terminal Júlio de Castilho – shopping Campo Grande voltou a trafegar pelas ruas da Capital. O retorno foi feito após usuários do transporte coletivo enviarem ofício ao Consórcio Guaicurus.

Na rede social a Associação de Moradores da Vila Palmira agradeceram o retorno após solicitação feita no mês de fevereiro.

Presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende destacou que a solicitação foi aceita após entenderem a necessidade da linha em circulação. “Desde que a linha foi retirada do tráfego nenhum usuário ficou desamparado, o Consórcio buscou atender a todos da melhor maneira, não existia a linha 086, mas outras supriam todas as necessidades”, explicou.

Ainda segundo ele, essa semana a linha 061 que também fazia o trajeto até o shopping Campo Grande também voltou a circular facilitando o melhor acesso aos trabalhadores.

No fim do ano passado, a linha 082 que faz terminal Aero Rancho – shopping Campo Grande também voltou a funcionar em novembro.