Três Lagoas é destaque na geração de empregos e exportações no primeiro semestre de 2023

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) divulgou nesta terça-feira (1º) o Boletim Economia Local, referente ao primeiro semestre de 2023, trazendo informações relevantes sobre a geração de empregos e as exportações em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Geração de Empregos

O setor de serviços se manteve como o principal gerador de empregos nos primeiros meses do ano, seguindo o histórico recente do município. Com exceção de fevereiro, todos os meses do semestre apresentaram saldo positivo na criação de empregos, com destaques para janeiro e junho, que registraram um saldo 15% maior em comparação com o mesmo período de 2022.

A indústria também teve um papel relevante no aumento das vagas de trabalho, mostrando uma forte recuperação na geração de empregos. No primeiro semestre de 2022, o segmento enfrentava os impactos da pandemia da Covid-19, resultando em um saldo praticamente nulo de empregos. No entanto, neste ano, a indústria retomou sua capacidade de geração de vagas e foi responsável por mais de 21% das novas contratações na cidade, encerrando o semestre com um saldo de 307 postos de trabalho.

Com esses números positivos, Três Lagoas alcançou a terceira posição no ranking dos municípios que mais geraram empregos no estado de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023.

Exportação

Quando o assunto é exportação, Três Lagoas se destaca como referência no estado. Mesmo com uma leve queda de -1,6% em relação ao resultado do ano anterior, o município apresentou exportações expressivas e consistentes ao longo do primeiro semestre, totalizando mais de R$ 940 milhões de dólares em exportações.

Celulose e derivados de soja esmagada lideram a lista dos produtos exportados, e a China continua sendo o principal parceiro comercial, respondendo por 46,1% do destino das exportações da cidade. De maneira geral, Três Lagoas contribuiu com 24,7% do total de exportações do estado no primeiro semestre de 2023.

Novidades do Boletim

A partir desta edição, o Boletim trará dados relacionados à inflação, que variam conforme a região. Mato Grosso do Sul, segundo o IPCA, possui um indicador de inflação da categoria de Habitação 65% maior do que a média nacional.

O administrador da SEDECT, Frank Morais, responsável pela compilação e análise dos dados do boletim, explicou que a utilização dos dados de inflação baseados no indicador nacional pode ser limitada para avaliar a inflação em nível regional e local. Ele ressaltou que a indisponibilidade de dados gerais sobre a inflação nos municípios dificulta uma análise mais realista dos preços, já que a evolução dos preços se comporta de maneira peculiar ao longo das diferentes regiões do país.

O Boletim Economia Local se consolida como uma importante ferramenta para o acompanhamento e análise dos indicadores econômicos de Três Lagoas, fornecendo informações valiosas para o planejamento e desenvolvimento do município. As perspectivas para o segundo semestre de 2023 são de manter o crescimento e a retomada econômica, com esforços contínuos para fortalecer os setores produtivos e proporcionar melhores condições de vida para a população local.

