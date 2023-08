Para Gerson, o investimento bilionário em Sidrolândia reflete o bom momento econômico do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, comemorou a confirmação do investimento de R$ 1,2 bilhão em um projeto de produção de etanol de milho em Sidrolândia. “Este projeto da Inpasa é mais uma demonstração de que se criou em Mato Grosso do Sul um ambiente de negócios que potencializa as vantagens comparativas do Estado, onde o poder público intervém para desobstruir entraves burocráticos, oferece incentivos fiscais e garante infraestrutura”, destaca Gerson, que na volta dos trabalhos legislativos reforçou a importância do Parlamento Estadual manter o protagonismo na definição de políticas públicas que garantam segurança jurídica para os investidores. “A Assembleia tem feito a sua parte, votando com agilidade os projetos e abrindo espaço para o debate que ajuda na solução de gargalos que possam travar os investimentos”, assegura o parlamentar.

A Inpasa, empresa pioneira na produção de etanol de milho em Mato Grosso do Sul, vai se instalar em Sidrolândia, numa área de 98 hectares, já adquirida, às margens da BR-060, no complexo industrial da Seara Alimentos, saída para Campo Grande.

O anúncio oficial do investimento partiu do vice-presidente da Inpasa, Rafael Augusto Ranzolin, durante o MS Day, realizado em São Paulo, destinado a mostrar as potencialidades do Estado e atrair investimentos. Durante a construção da unidade industrial, que começará em 2024, devem ser gerados 2.000 empregos na construção civil.

Quando a indústria estiver funcionando, vai abrir 350 oportunidades de emprego diretas e cerca de 1.750 indiretas. A usina deve produzir 500 milhões de litros de etanol com o processamento de 1 milhão de toneladas de milho por ano.

O etanol será destinado ao uso como biocombustível, além de ser matéria-prima em um amplo leque de produtos. Poderá ser utilizado no enriquecimento energético de ração animal, sendo substituto direto do óleo de soja na nutrição, além de aplicação na indústria química para fabricação de tinta.