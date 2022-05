FGTS: Trabalhadores nascidos em maio podem sacar até R$ 1 mil

A partir de hoje (14), os trabalhadores nascidos em maio já podem sacar até R$ 1 mil das contas do FGTS. A Caixa Econômica Federal irá depositar o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores podem ser movimentados apenas pelo aplicativo Caixa Tem.

Cerca de R$ 30 bilhões serão liberados ao longo do calendário. Aproximadamente 42 milhões de trabalhadores terão direito ao saque. O dinheiro será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro.

Caso o dinheiro não seja retirado, gasto ou transferido par a conta corrente até o dia 15 de dezembro deste ano, voltará para a conta vinculada do FGTS após essa data e será restituído com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital.

Consulta

Para saber se irá receber automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta no site do FGTS.

Calendário de depósitos:

Mês de nascimento Data da liberação Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho