Supermercadistas condenam portaria do Ministério do Trabalho

Os segmentos produtivos do Estado de Mato Grosso do Sul manifestam repúdio à portaria nº 3.665 do Ministério do Trabalho – que condiciona o trabalho nos feriados à convenção coletiva de trabalho e aprovação legislativa municipal. A medida coloca em risco milhares de empresas que exercem atividades essenciais, além de afetar a geração de empregos diretos e indiretos.

Os setores de comércio, serviços e varejo alimentar não podem ser considerados inimigos da sociedade. Pelo contrário, por meio deles se promove o desenvolvimento, se gera renda.

A portaria é um claro retrocesso e atingirá o setor supermercadista, responsável pela comercialização de 93% de gêneros de largo consumo e que emprega 3,2 milhões de trabalhadores, além de afetar os 28 milhões de consumidores que frequentam diariamente os 94.706 supermercados em todo o Brasil.

Precisamos assegurar o direito de escolha da população, que, muitas vezes, só conta com domingos e feriados para as compras. Lamentamos que uma decisão dessa dimensão tenha sido tomada sem qualquer consulta ou diálogo prévio com os setores que fazem a máquina girar.

Estaremos lado a lado do Poder Legislativo, que certamente atuará com toda seriedade e em defesa do povo para impedir esse retrocesso, que não beneficiará em nada a sociedade, o trabalhador brasileiro e o desenvolvimento do País.

