Audiência pública discute políticas públicas para pessoas em situação de rua

A Câmara Municipal de Campo Grande promove, nesta segunda-feira (20), audiência pública para discutir políticas públicas para pessoas em situação de rua. A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Professor André Luís (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

“Vivemos um momento desafiador em Campo Grande, com um crescente número de pessoas em situação de rua, o que impacta diretamente em diversas esferas sociais”, disse o vereador Prof. André Luís, proponente da audiência.

Segundo o parlamentar, a segurança pública torna-se uma preocupação urgente nas áreas de maior concentração, tanto para os moradores, quanto para as pessoas em situação de rua.

“Além disso, a saúde dessas pessoas está em jogo, com a falta de acesso a condições básicas de higiene e cuidados médicos. Doenças físicas e psicológicas tornam-se mais prevalentes, demandando uma resposta efetiva por parte da comunidade e das autoridades”, completou.

Leia mais: Câmara debate políticas para Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.