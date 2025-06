MS entra no top 10 nacional de doações via IR e mira R$ 200 milhões

Mato Grosso do Sul se destacou nacionalmente ao alcançar a 8ª colocação entre os estados que mais destinaram recursos do Imposto de Renda a fundos sociais. Ao todo, R$ 10,3 milhões foram repassados por 4.692 contribuintes aos Fundos dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, por meio da campanha “Sou Cidadão Solidário”.

Lançada em março no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com a Receita Federal, a ação orientou a população sobre como redirecionar até 6% do imposto devido — sendo 3% para cada fundo — sem custo adicional, apenas utilizando parte do tributo que já seria pago.

“Mato Grosso do Sul superou estados como Goiás, Rio de Janeiro e Pernambuco. É um feito histórico, considerando nosso potencial”, declarou o presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, durante coletiva à imprensa. “A meta agora é avançar até atingirmos os R$ 200 milhões, que é o teto possível de arrecadação do Estado com esse tipo de repasse.”

O parlamentar também informou que a Casa de Leis seguirá apoiando a campanha nos próximos anos. “Quando a sociedade é bem informada, ela reage. O engajamento dos vereadores e servidores ajudou a esclarecer dúvidas, incentivar adesão e resgatar a confiança nesse tipo de contribuição”, completou.

Segundo dados oficiais, 59,3% do valor arrecadado foram destinados aos Fundos da Criança e do Adolescente, enquanto 40,7% seguiram para os Fundos da Pessoa Idosa. Os recursos serão aplicados por entidades sociais que atendem diretamente esses públicos, com fiscalização dos conselhos setoriais.

Além da divulgação institucional, a campanha teve presença ativa nas redes sociais, em eventos e ações de rua. A intenção, conforme a Câmara, é tornar a prática permanente nos próximos anos, fortalecendo o terceiro setor com recursos locais.

Djeneffer Cordoba

