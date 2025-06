MS mira novo ciclo econômico com chegada da citricultura

Eduardo Riedel destaca aposta na produção de laranja como novo vetor de crescimento para o Estado

Enquanto consolida grandes projetos de infraestrutura rodoviária, Mato Grosso do Sul dá novos passos rumo à diversificação de sua base econômica. A expansão da citricultura no Estado, com destaque para a cultura da laranja, começa a ganhar relevância nas estratégias de desenvolvimento anunciadas pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Em entrevista recente à revista Exame, o chefe do Executivo estadual destacou que o setor de laranja, tradicionalmente concentrado em estados como São Paulo e Minas Gerais, está encontrando no solo sul-mato-grossense condições favoráveis para o cultivo e crescimento industrial.

O avanço da cultura é impulsionado, entre outros fatores, pelo aumento da incidência do greening – doença que afeta os pomares paulistas – e pela disponibilidade de terras no MS. O Grupo Cutrale, um dos maiores players mundiais do segmento, já iniciou a produção em Sidrolândia, com plantio previsto para alcançar quase 5 mil hectares.

“O Estado se preparou com rigor sanitário e conta com infraestrutura que dá segurança ao investidor. A expectativa é que, com o crescimento da área plantada, o próximo passo natural seja a instalação de unidades industriais para o processamento da fruta”, afirmou Riedel.

Além da citricultura, a ampliação da malha rodoviária é apontada como fator estratégico para garantir competitividade ao setor produtivo. Segundo o governador, dois grandes projetos de concessões rodoviárias devem atrair cerca de R$ 20 bilhões em investimentos ao longo da próxima década. Os contratos envolvem aproximadamente 1,9 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais, com destaque para os eixos que conectam a capital Campo Grande aos principais centros consumidores do Sudeste brasileiro.

“Estamos trabalhando para criar as condições que sustentem o crescimento de novos setores da economia, com foco na atração de capital privado e na geração de empregos”, completou Riedel.

Djeneffer Cordoba