Setor pecuário elege nova diretoria para o Biênio 2024/2026 da Novilho Precoce MS

A Associação Novilho Precoce MS realizou a eleição para a nova diretoria que atuará no biênio 2024/2026, nesta semana. Durante a assembleia foram também apresentados os números da gestão atual (2022/2024), auditados para garantir a transparência e a responsabilidade da entidade. Rafael Gratão, reeleito como presidente, destacou o compromisso contínuo da Associação em trabalhar em prol de seus associados.

“O papel da Associação é trabalhar em benefício dos associados, e todas as nossas ações são direcionadas para atender às demandas que recebemos. Nossa expectativa é continuar e aprimorar esse trabalho, sempre buscando maior participação dos associados, pois estamos abertos para recebê-los e ouvir suas necessidades”, afirmou Gratão.

Fundada em 1998 por um grupo de pecuaristas, a Novilho Precoce MS tem como objetivo atender à crescente demanda por carne bovina de qualidade comprovada. Atualmente, possui 460 associados, realizando um abate mensal de 10 mil animais. De 1998 a 2023, foram abatidos 1 milhão e 879 mil e 170 animais. Fornecendo carcaças para dentro e fora do MS, a Novilho Precoce possui parcerias significativas com frigoríficos, supermercados e distribuidores, comprometendo-se a oferecer produtos de qualidade com regularidade, segurança e certificação, atendendo a todas as exigências atuais.

Durante o evento, a empresa responsável pela auditoria dos trabalhos da Associação apresentou os resultados financeiros, reforçando a importância da transparência nas atividades da entidade. Para o associado Cassio Yule, a prestação de contas é fundamental para o crescimento da Novilho Precoce MS. “Isso é muito importante porque nós não estamos aqui na Associação semanalmente. Durante a renovação da chapa, foi possível verificar as prestações de contas, o que mostra a transparência de tudo que foi realizado nesses dois anos, sendo algo essencial para que a Associação continue crescendo”, comentou Yule.

A nova diretoria também marca um avanço significativo com a inclusão de novos nomes femininos: as pecuaristas Tatiana Lima, Cleimar Rodrigues, Anajo Metello e Rafaela Ribeiro. Todas à frente de seus projetos pecuários e expressaram a expectativa de contribuir com a gestão da entidade. Rafaela Ribeiro ressaltou a importância da representatividade feminina na Associação. “Nós já vínhamos discutindo com a diretoria a necessidade de integrar mais mulheres, até para que elas se sintam mais à vontade para participar, conhecer e prestigiar as atividades. As mulheres associadas precisavam de uma representação dentro da Associação, e estou feliz por fazer parte desse processo”, finalizou Rafaela.

A Nova Diretoria da Novilho Precoce continua com presidente sendo Rafael Gratão, com Rafael Lima como vice-presidente. Gabriel De Emilio atua como tesoureiro, sendo auxiliado por Edgar Sperb, vice-tesoureiro. O secretário-geral é Alessandro Boigues. Ricardo Goulart é o Diretor de Produção, Humberto Yule é o Diretor de Qualidade, Carlos Furlan ocupa o cargo de Diretor de Novos Negócios, Tatiana de Lima é a Diretora de Sustentabilidade, Ruy Fachinni é o Diretor Técnico, Fernando Amorim é o Diretor Comercial, e Marcelo Ladeira é o Diretor de Marketing.

Por Suzi Jarde

