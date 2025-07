Setor de serviços lidera geração de empregos formais e tem crescimento acima da média nacional

Levantamento da Confederação Nacional de Serviços mostra que o segmento representa 57% dos empregos com carteira assinada no país e mantém alta no faturamento e nos salários

O setor de serviços segue como principal motor da economia brasileira na geração de empregos formais. Dados da Confederação Nacional de Serviços (CNS), com base no sistema RAIS-CAGED e em informações do INSS, apontam que o segmento já concentra 57% dos postos de trabalho com carteira assinada no país, o equivalente a 31,6 milhões dos 55,6 milhões registrados até maio deste ano.

Boa parte desse avanço vem dos chamados serviços privados não financeiros, que somam 15,7 milhões de empregos formais e continuam em expansão. Somente entre janeiro e maio de 2025, foram criadas 682 mil novas vagas no setor, número que supera o desempenho do mesmo período em 2024. Do total, 333 mil postos foram gerados em empresas e outros 118 mil em atividades voltadas às famílias.

Os serviços de transporte também se destacaram, com um saldo positivo de 107 mil novas contratações no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Já os serviços de informação adicionaram cerca de 31 mil trabalhadores formais no mesmo intervalo.

Além de liderar na geração de empregos, o setor de serviços tem se mostrado competitivo em termos de remuneração. No primeiro trimestre de 2025, o rendimento médio dos trabalhadores do segmento foi de R$ 4.153,78, valor 14,9% acima da média nacional e 18,9% maior que o registrado na indústria de transformação.

No quesito faturamento, os números também são positivos. Entre janeiro e março, o setor acumulou crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado, evidenciando o bom momento vivido pelas empresas de serviços no Brasil.

*Com informações da Agência Brasil

