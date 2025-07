Ar seco avança e quarta-feira será marcada por grande amplitude térmica em MS

Dia será de céu aberto em praticamente todo o Estado, com temperaturas que variam até 20º C entre a manhã e a tarde

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (16), com predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar. A presença de uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e favorece uma acentuada amplitude térmica ao longo do dia, com mínimas na casa dos 14 °C e máximas que superam os 34 °C em algumas regiões.

Em Corumbá, o calor será mais intenso, com previsão de máxima de 34 °C à tarde, após uma manhã de 17 °C. A umidade mínima pode cair a 20%, exigindo atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol. Os ventos sopram fracos, com variação de direção ao longo do dia.

Campo Grande terá um dia típico de inverno seco, com manhã amena e tarde quente. A mínima prevista é de 18 °C e a máxima pode chegar a 30 °C, sob céu claro e ventos fracos, soprando principalmente de nordeste. A umidade do ar também ficará baixa, oscilando entre 60% e 20%, o que reforça a recomendação para cuidados com a saúde.

Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã também terão céu aberto ou com poucas nuvens, com temperaturas que variam entre 14 °C e 31 °C. A sensação de frio nas primeiras horas da manhã logo dá lugar a um calor moderado à tarde, típico dos dias de inverno seco no Centro-Oeste. Em todas as cidades, os ventos permanecem fracos, com leve predominância das direções nordeste e leste.

A combinação de tempo firme, sol forte e baixa umidade exige cuidados com a saúde, especialmente em horários de maior insolação. A Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos intensos entre 10h e 16h, além do consumo frequente de água e uso de hidratantes corporais.

