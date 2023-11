Refis online oferece descontos de até 90% na renegociação de débitos

A Central de Atendimento ao Cidadão de Campo Grande deu início ao Refis, programa municipal de renegociação de débitos, nesta segunda-feira (13) O contribuinte, entretanto, pode optar por uma abordagem mais conveniente, pouco conhecida por muitos: o “Refis Online”.

Desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), o sistema visa permitir que cidadãos realizem todo o processo de renegociação sem sair de suas residências.

A iniciativa da Prefeitura de Campo Grande concede descontos significativos, chegando a até 90% na atualização monetária dos juros de mora e multas incidentes sobre o débito. O prazo para aderir ao programa estende-se até 15 de dezembro. Os interessados em usufruir do atendimento virtual podem acessar o link https://refis.campogrande.ms.gov.br/pagamento. No site, é necessário realizar um cadastro com login e senha para explorar as opções de pagamento com descontos.

Aqueles que preferem o atendimento presencial podem dirigir-se à Central de Atendimento ao Cidadão, situada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital. O horário para negociação presencial é das 8h às 16h. Os pagamentos podem ser efetuados em agências bancárias ou na própria central, aceitando cartões de crédito e débito, além da modalidade Pix.

