Refis 2024: contribuintes têm até sexta-feira para regularizar dívidas com a prefeitura de Campo Grande

Os contribuintes de Campo Grande têm até a próxima sexta-feira (6) para aderir à segunda edição do Programa de Regularização Fiscal (Refis) de 2024. O programa oferece descontos de até 80% sobre juros, multas e encargos para quem quitar ou parcelar suas pendências tributárias e não tributárias.

A Prefeitura de Campo Grande espera arrecadar cerca de R$ 60 milhões com o Refis, que foi instituído pela Lei Complementar nº 530/2024, sancionada pela prefeita Adriane Lopes (PP). A proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal.

O programa abrange débitos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e multas de infração, exceto multas de trânsito, ambientais ou contratuais.

O Refis oferece duas modalidades de pagamento:

– À vista: descontos de até 80% sobre juros e multas para quitação imediata;

– Parcelado: condições variam conforme o tipo de débito e o número de parcelas, com descontos que podem chegar a 55%.

No setor imobiliário, por exemplo, os devedores que pagarem à vista podem obter até 75% de desconto sobre juros e multas. Parcelamentos são permitidos com até 60 vezes, e os valores mínimos variam de R$ 100 a R$ 2.500, dependendo da natureza do débito.

Os interessados podem realizar a adesão de forma online ou presencial:

– Online: acessando o site refis.campogrande.ms.gov.br.

– Telefones: atendimento pelos números (67) 4042-1320, (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873.

– Presencial: na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655.

– O atendimento remoto ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

