Receita Federal libera consulta ao lote da malha fina de fevereiro

A Receita Federal liberou, a partir das 9h (horário de MS) desta segunda-feira (24), a consulta ao lote residual de restituição da malha fina de fevereiro. Cerca de 120 mil contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco poderão verificar se receberão o valor, que será pago em 31 de março.

No total, serão pagos R$ 253,88 milhões para 120.039 contribuintes, sendo R$ 168,86 milhões destinados a contribuintes com prioridade no reembolso. Entre eles, estão 75.790 pessoas que informaram a chave Pix do tipo CPF ou usaram a declaração pré-preenchida, o que garante prioridade desde 2023. Além disso, serão contemplados 16.215 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.013 profissionais do magistério, 3.163 idosos acima de 80 anos e 2.405 pessoas com deficiência ou moléstia grave. Outros 18.453 contribuintes que não se enquadram nessas categorias também serão beneficiados.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo da Receita para smartphones e tablets.

Se o valor não for depositado na conta informada na declaração, o contribuinte terá até um ano para resgatar o valor no Banco do Brasil. Caso o crédito não seja resgatado, o contribuinte deverá fazer a solicitação no Portal e-CAC.

