Homem é encontrado morto em Dourados; agressões anteriores podem estar relacionadas à morte

Vilmar Daniel Gonçalves, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (23) na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela polícia.

Antes de sua morte, Vilmar havia sido agredido em duas ocasiões. No dia 17 de março, enquanto retornava de um sepultamento, ele foi espancado e precisou de atendimento médico, sendo constatada uma fratura na clavícula. Em 21 de março, ele foi vítima de uma nova agressão.

A polícia acredita que as agressões sofridas anteriormente podem estar diretamente relacionadas à morte de Vilmar. No entanto, os motivos e a autoria do crime ainda estão sendo apurados.