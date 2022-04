Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de abril

Nesta segunda-feira (25), a Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) do mês de abril. Esse lote corresponde as restituições residuais de exercícios anteriores, e irá contemplar cerca de 210.153 contribuintes.

O crédito bancário tem um valor total de R$ 180.556.530,18, e será feito nesta próxima sexta-feira (29). Aos contribuintes com prioridade legal como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, serão destinados mais de R$ 72 milhões do valor total. Esses grupos somam quase 40 mil pessoas. O lote ainda contempla 170.448 contribuintes não prioritários.

Para descobrir se a restituição está disponível, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br, clicar em “Meu Imposto de Renda” e em seguida clicar em “Consultar a Restituição”. É possível ainda fazer uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação de declaração. Caso haja alguma pendência em sua declaração, pode ser realizada uma retificação e corrigir as informações que estiverem equivocadas.

Além do site, a Receita Federal possui aplicativo para tablets e smartphones, onde é possível consultar as informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O valor da restituição será realizado na conta bancária que o contribuinte informou na Declaração do Imposto de Renda. Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores estarão disponíveis por até 1 ano no Banco do Brasil, e neste caso, um reagendamento poderá ser feito pelo Portal BB, https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/restituicao-de-imposto-de-renda#/ , ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e o exclusivo para deficientes auditivos 0800-729-0088.