Temporal ocasiona perda de 25% da safra de milho em MS, prejuízo estimado é de R$ 19 milhões

As fortes chuvas registradas na última sexta-feira (22), em Ponta Porã, ocasionaram a perda de 25% da safra de milho cultivada na região. Dados do levantamento divulgado ontem (25), pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) apontam que o temporal gerou prejuízos que ultrapassam os R$19 milhões nas lavouras.

Região mais impactada foi o assentamento Itamarati, onde foram registradas a perda de 25% da safrinha de milho e 50% do milho armazenado, além do prejuízo estimado de 60% no setor de hortaliças.

Equipes da Agraer estiveram no local na sexta-feira (22), para realizar o levantamento das perdas na lavoura do milho e constataram que os danos impactam a rotina de aproximadamente 500 produtores rurais que residem na região.

Conforme a Agraer, a orientação para os produtores é acionar o seguro agrícola ou PROAGRO e as seguradoras para comunicar as perdas.

Com informações da Agraer.